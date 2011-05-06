Тимошенко в глазах людей увидела агрессию и надежду
Народ настроен на акции протеста?
Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что украинцы настроены на массовые акции протеста против действий власти.
Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Сумах.
"Настроение людей на сильное и действенное сопротивление я поняла. Дальше ждать от этой власти никто из граждан Украины не планирует, всем все понятно. Но, общаясь с людьми, я видела не только агрессию и раздражение людей по отношению к власти. Я видела в глазах людей и надежду, и способность противостоять, их очень решительное настроение. Я не увидела ни одного человека, который готов опустить руки и смириться с таким отношением власти к себе", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер партии "Батьківщина" добавила, что главной целью ее поездки по Сумской области было изучение общественного мнения и отношение граждан к политике власти. "Сегодня уже не надо людей убеждать, что политика ЯНУКОВИЧА ведет в тупик. Понятно, что она ведет к разрушению и стагнации, к экономическим и социальным развалам. Но важно, как готовы люди себя защитить", - отметила она.
Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что власть можно изменить лишь двумя средствами – путем проведения демократических выборов или через массовые акции протеста. "Один путь – это мобилизовать и организовывать общество, бороться за закон о выборах в Верховную Раду, чтобы он был максимально приближен к честным выборам и готовиться к следующим выборам, и там всем вместе отстранять эту власть от возможности так обращаться со страной и людьми. Второй вариант — это организовывать украинский народ и делать акции сопротивления и требовать, чтобы или прекратилась такая политика, или досрочные выборы всей власти одновременно", - объяснила лидер партии.
По ее словам, подавляющее большинство жителей Сумской области во время общения с ней высказывались за более радикальные меры, нежели очередные выборы. "Все люди подняли руки за то, чтобы срочно организовывать людей на серьезные, сильные акции сопротивления. И настроение людей в отдельно взятом селе, я думаю, не является случайностью. Насколько я понимаю и знакомлюсь с социологическими опросами, сегодня является общим настроением граждан Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.