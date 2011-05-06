Тимошенко в глазах людей увидела агрессию и надежду

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что украинцы настроены на массовые акции протеста против действий власти.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Сумах.

"Настроение людей на сильное и действенное сопротивление я поняла. Дальше ждать от этой власти никто из граждан Украины не планирует, всем все понятно. Но, общаясь с людьми, я видела не только агрессию и раздражение людей по отношению к власти. Я видела в глазах людей и надежду, и способность противостоять, их очень решительное настроение. Я не увидела ни одного человека, который готов опустить руки и смириться с таким отношением власти к себе", - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" добавила, что главной целью ее поездки по Сумской области было изучение общественного мнения и отношение граждан к политике власти. "Сегодня уже не надо людей убеждать, что политика ЯНУКОВИЧА ведет в тупик. Понятно, что она ведет к разрушению и стагнации, к экономическим и социальным развалам. Но важно, как готовы люди себя защитить", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что власть можно изменить лишь двумя средствами – путем проведения демократических выборов или через массовые акции протеста. "Один путь – это мобилизовать и организовывать общество, бороться за закон о выборах в Верховную Раду, чтобы он был максимально приближен к честным выборам и готовиться к следующим выборам, и там всем вместе отстранять эту власть от возможности так обращаться со страной и людьми. Второй вариант — это организовывать украинский народ и делать акции сопротивления и требовать, чтобы или прекратилась такая политика, или досрочные выборы всей власти одновременно", - объяснила лидер партии.

По ее словам, подавляющее большинство жителей Сумской области во время общения с ней высказывались за более радикальные меры, нежели очередные выборы. "Все люди подняли руки за то, чтобы срочно организовывать людей на серьезные, сильные акции сопротивления. И настроение людей в отдельно взятом селе, я думаю, не является случайностью. Насколько я понимаю и знакомлюсь с социологическими опросами, сегодня является общим настроением граждан Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.