Суд запретил проведение каких-либо массовых мероприятий 9 мая во Львове

Сегодня решением Львовского окружного административного суда был вынесен запрет на проведение 9 мая в городе Львове каких-либо массовых мероприятий всем, кто подал на это заявку.

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Львовского городского совета Христина ПРОЦАК.

Всего на проведение праздничных мероприятий и акций протеста во Львове подали заявки представители более 20 политических партий и общественных организаций. В частности, ВО «Свобода», УРП, Украинская Национальная Ассамблея, Народный Рух Украины, партии «Русское единство» и «Родына» и пр.

Такое решение суда было принято ввиду того, что во время многочисленных акций 9 мая во Львове могли возникнуть массовые беспорядки и столкновения между оппонентами из разных политических сил и общественных организаций, сообщила Х.ПРОЦАК.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК, сегодня во Львовский городской совет около часа назад была подана заявка на проведение митинга и торжественных мероприятий Львовской областной организации ветеранов Украины, «которые решением суда не были запрещены, поскольку заявку ветераны подали только что, и поэтому в день Победы львовские ветераны выйдут почтить память побратимов».