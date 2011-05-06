Из-за визита Кирилла харьковскую милицию перевели на усиленный режим

Харьковская милиция 7-9 мая в связи с визитом в город главы Русской православной церкви КИРИЛЛА и проведением мероприятий к Дню Победы будет нести службу в усиленном режиме.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Харьковской области, 7 и 8 мая в Харькове с рабочим визитом будет находиться патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ, который 8 мая отслужит божественную литургию на площади Свободы.

8 и 9 мая в Харькове и области планируется проведение праздничных мероприятий по случаю празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в милиции, "с целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей территории руководством Главного управления МВД Украины в Харьковской области личный состав харьковской милиции переведен на усиленный режим несения службы". В частности, за каждым местом проведения мероприятий закреплены руководители органов внутренних дел. Также к местам расположения мемориалов, памятников и военных захоронений с целью недопущения актов вандализма будут приближены наряды милиции (патрульной службы, государственной автоинспекции, службы охраны, участковые инспекторы милиции), все места проведения мероприятий также будут взяты под охрану работниками милиции.

"Для охраны общественного порядка планируется привлечь 4000 работников милиции и 100 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины. Во время мероприятий личный состав подразделений, подчиненных ГУ МВД в области, будет переведен на круглосуточный график несения службы", – отметили в ОСО.