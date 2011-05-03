Эксперт: Янукович может стать украинским Путиным

Президент Виктор Янукович может быть последователем политической модели России Владимира Путина.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Андерс Ослунд.

По его словам, эта модель состоит в быстрой "концентрации власти в своих руках и богатства среди узкого круга единомышленников".

Эксперт отметил, что следствием "реформ" Януковича было "не повышение конкурентоспособности Украины или рыночной свободы, а выгода нескольких бизнесменов, близких к президенту".

"Янукович выступает за приватизацию, но предложения не являются ни прозрачными, ни конкурентоспособными", - заявил Ослунд.

В качестве примеров он привел приватизацию "Укртелекома", изменение закона о госзакупках, позволяющие закупки для проектов Евро-2012 вне конкурса, эмбарго на экспорт зерна и выделение соответствующих квот "соратникам" президента.

Также, по словам эксперта, были отложены пенсионная реформа и реформа рынка газа, согласованные с МВФ.

"Наиболее зловещим аспектом правления Януковича является использование судебной системы для подавления оппонентов и СМИ", - заявил Ослунд.

Он отметил, что за год популярность партии Януковича сократилась на две трети, а его рейтинг упал до 17 процентов. "Большинство украинцев...считают, что их страна идет в неправильном направлении", - добавил эксперт.

Украинская правда