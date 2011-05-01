Коммунисты идут по Крещатику первомайским маршем

Колонна, в которой около 5 тысяч сторонников КПУ, двигается по Крещатику к Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, возглавляют колонну народные депутаты от фракции КПУ, в частности, лидер фракции Петр СИМОНЕНКО, Игорь АЛЕКСЕЕВ, Александр ГОЛУБ, а также ряд народных депутатов предыдущих созывов – Олег ГРАЧЕВ, Георгий БУЙКО, Георгий ПОНОМАРЕНКО.

Перед колонной шагают девушки-барабанщицы.

Люди в колонне несут флаги КПУ, а также воздушные шары с символикой партии.

Возле передвижного лозунга «Нас слушают, но не слышат», где есть макет уха, идут три человека, у одно из которых заклеен рот, у другого – накладные пластиковые уши, а у третьего – темные очки. Во всех трех на спинах плакаты с надписью «Верховная Рада», «Кабинет министров», «Аппарат Президента».

Также в колонне несут лозунг «Поддерживаем братскую Белоруссию, Президента-патриота Лукашенко».

Кроме того, в колонне есть еще один передвижной плакат, на котором написано: «Украина капиталистическая служит олигархам, а не народу».