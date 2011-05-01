Одесские журналисты просят защиты у Януковича

Журналисты одесской телекомпании «Круг», которую 29 апреля депутатское большинство горсовета во главе с Алексеем КОСТУСЕВЫМ решило выселить из занимаемого в течение 12 лет помещения по улице Еврейской, 4, направили обращение в адрес гаранта Конституции Украины Виктора ЯНУКОВИЧ с призывом не допустить грубого нарушения их прав и последующего «паралича работы» независимой телекомпании.

Как говорится в документе, копией которого располагает УНИАН, в ходе 6 сессии Одесского горсовета «депутаты большинством голосов приняли решение, направленное на выселение из помещения оппозиционной городской власти телекомпании «Круг», удовлетворив протест прокурора Одессы на решение городского совета от 09.12.1999 года».

«Телерадиокомпания «Круг» - независимая информационная площадка для всех политических партий и неправительственных организацией, где в свободном эфире ведут диалог совершенно полярные друг другу политические силы, - акцентируют авторы обращения. – Телеканал пользуется безусловным доверием одесситов, в течении многих лет обеспечивая право каждому человеку на свободный доступ к информации в Украине и за ее пределами».

Однако «независимая позиция телекомпании, критические материалы и высказывания простых одесситов, - отмечается в обращении, - не устраивают мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА и его политических союзников, прежде всего Игоря МАРКОВА - лидера партии «Родына», о чем неоднократно публично высказывались мэр города и его соратник И.МАРКОВ. На телефоны сотрудников компании поступали и продолжают поступать анонимные угрозы и требования смягчить тональность в адрес городского председателя».

По убеждению авторов обращения, «беспрецедентное и антиконституционное решение способно полностью парализовать работу ТРК «Круг», нанеся дополнительный урон имиджу Украины. Поскольку имеется информация, что еще до рассмотрения судом законности решения горсовета «планируется силовой захват имущества ТРК «Круг» и принудительное выселение журналистов из рабочих кабинетов».

«Мы обращаемся к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ, как гаранту Конституции, в чьем прямом подчинении находятся силовые министерства и ведомства, содействовать в скорейшем разрешении конфликта в правовом поле, не допустить штурма и захвата независимой одесской телерадиокомпании «Круг», - подытоживают авторы документа.

Копии обращения направлены также генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, главе Одесской облгосадминистрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ, руководству международной организации «Репортеры без границ», Комитету защиты журналистов, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Хельсинкской Федерации по правам человека и других организаций.

Комментируя по просьбе УНИАН возникшую ситуацию, в юридической службе ТРК «Круг» отметили, что «решение горсовета, которое направлено на выселение телекомпании из занимаемого помещения, нельзя расценить иначе как правовой произвол в отношении журналистов ТРК «Круг» (ООО «Ноосфера»). Предпринятые действия лишены какого-либо правового основания, поскольку предприятие «Ноосфера» создано совместно с Одесской мэрией, которой в 1999 году руководил Руслан БОДЕЛАН, причем долевое участие соучредителя-мэрии составляло 30 процентов уставного фонда и было внесено в виде помещения для работы телеканала.

Учредительным договором и решением Одесского горсовета от 3 декабря 1999 года предусмотрено, что долевой взнос горсовета в уставной фонд – рабочее помещение телекомпании может быть возвращен соучредителю-мэрии лишь в случае ликвидации предприятия. Поэтому действия горсовета не базируются на действующих нормах законодательства, являясь, по сути, актом чиновничьего волюнтаризма».

«Это равносильно тому, что, к примеру, 12 лет тому мэрия выделила земельный участок под строительство, где со временем построили дом, а теперь вдруг решила забрать участок и снести законно возведенное строение», - резюмировала юридическая служба.