Луценко письменно известил руководство СИЗО о голодовке

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 28 апреля в 17.40 письменно проинформировал руководство СИЗО об отказе принимать пищу, но с просьбой разрешить пить чай и кофе с сахаром.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Государственной пенитенциарной службы, «Ю.ЛУЦЕНКО подтвердил, что в период с 22 по 28 апреля он не информировал руководство учреждения об отказе от приема пищи. По имеющейся информации, в этот период он употреблял горячие напитки, праздничный кулич, крашенки, орешки, бутерброды".

В сообщении отмечается, что медицинский персонал СИЗО определяет состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО на момент написания заявления о голодовке как удовлетворительное. При этом Ю.ЛУЦЕНКО не настаивал на проведении каких-либо консультаций врачей или выдаче лекарственных препаратов.

«Претензий или жалоб относительно условий содержания, а также действий персонала этого учреждения Ю.ЛУЦЕНКО не имеет. За его состоянием здоровья установлен постоянный медицинский контроль», подчеркнули в Государственной пенитенциарной службе.

28 апреля адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН и жена Ирина ЛУЦЕНКО объяснили, что «ЛУЦЕНКО голодает официально из пятницы, 22 апреля. Об этом он заявил еще в суде», а официального заявления об объявлении голодовки руководство СИЗО не получало, поскольку Ю.ЛУЦЕНКО не имеет претензий к руководству учреждения, а имеет претензии к Генеральной прокуратуре.