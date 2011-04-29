Лидер партии “Фронт Змін”, народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется на поддержку парламентом европейского курса Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня украинским журналистам после проведения ряда встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента, которые занимаются переговорами с Украиной относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

“Будет резолюция парламента. Я сейчас готовлю ее, чтобы это была очень четкая позиция парламента относительно подписания зоны свободной торговли и относительно отношений Украины со странами-членами Таможенного союза”, - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что резолюция будет одобрена по итогам запланированных на 11 мая парламентских слушаний относительно отношений Украины с ЕС и Таможенным союзом.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что полтора месяца назад он вместе с руководителем фракции “Наша-Украина – Народная Самооборона” Николаем МАРТЫНЕНКО стали инициаторами постановления о проведении соответствующих слушаний.

“Поэтому моя задача здесь, в Брюсселе, как инициатора этого постановления и как основного докладчика на парламентских слушаниях, которые состоятся 11 числа, привезти в Киев наиболее убедительные аргументы того, почему Украина должна до конца этого года завершить переговоры о политической ассоциации и зоне свободной торговли, и что это единственно правильный путь не только потому, что это определяет знаменитый закон о принципах внутренней и внешней политики”, - сказал политик.

Он отметил, что в ходе поездки провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ, руководителем переговорной команды ЕС относительно зоны свободной торговли Филиппом КУИССОНОМ, а также председателем делегации Европарламента по связям с Украиной Павлом КОВАЛЕМ.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что сотрудничество Украины со странами-членами Таможенного союза должно происходить не по формуле “3+1”, а по формуле “1-1”.

“То есть, мы можем вести, как Украина со странами-членами Таможенного союза переговоры о зоне свободной торговли, а не о членстве Украины в Таможенном союзе. Это единственно правильный вариант поведения, где Украина, и это, самое важное, остается самостоятельным игроком, а не переходит под протекторат соседней экономики и соседнего государства как такового”, - сказал депутат.