Яценюк надеется на поддержку парламентом европейского курса
Слушания назначены на 11 мая
Лидер партии “Фронт Змін”, народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется на поддержку парламентом европейского курса Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня украинским журналистам после проведения ряда встреч с представителями Еврокомиссии и Европарламента, которые занимаются переговорами с Украиной относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.
“Будет резолюция парламента. Я сейчас готовлю ее, чтобы это была очень четкая позиция парламента относительно подписания зоны свободной торговли и относительно отношений Украины со странами-членами Таможенного союза”, - сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что резолюция будет одобрена по итогам запланированных на 11 мая парламентских слушаний относительно отношений Украины с ЕС и Таможенным союзом.
А.ЯЦЕНЮК напомнил, что полтора месяца назад он вместе с руководителем фракции “Наша-Украина – Народная Самооборона” Николаем МАРТЫНЕНКО стали инициаторами постановления о проведении соответствующих слушаний.
“Поэтому моя задача здесь, в Брюсселе, как инициатора этого постановления и как основного докладчика на парламентских слушаниях, которые состоятся 11 числа, привезти в Киев наиболее убедительные аргументы того, почему Украина должна до конца этого года завершить переговоры о политической ассоциации и зоне свободной торговли, и что это единственно правильный путь не только потому, что это определяет знаменитый закон о принципах внутренней и внешней политики”, - сказал политик.
Он отметил, что в ходе поездки провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом де ГУХТОМ, руководителем переговорной команды ЕС относительно зоны свободной торговли Филиппом КУИССОНОМ, а также председателем делегации Европарламента по связям с Украиной Павлом КОВАЛЕМ.
А.ЯЦЕНЮК также отметил, что сотрудничество Украины со странами-членами Таможенного союза должно происходить не по формуле “3+1”, а по формуле “1-1”.
“То есть, мы можем вести, как Украина со странами-членами Таможенного союза переговоры о зоне свободной торговли, а не о членстве Украины в Таможенном союзе. Это единственно правильный вариант поведения, где Украина, и это, самое важное, остается самостоятельным игроком, а не переходит под протекторат соседней экономики и соседнего государства как такового”, - сказал депутат.