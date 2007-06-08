Бютовцы пока не торопятся ”выбивать” из Рады свои трудовые книжки

Депутаты от БЮТ пойдут за трудовыми книжками в случае соответствующего решения фракции. Об этом народный депутат от БЮТ Анатолий Семинога заявил сегодня журналистам. "Если и в дальнейшем оппозиционерам будет оказываться сопротивление, то не исключено, что наша фракция примет такое решение", - сказал он.

Депутат также добавил, что нет оснований подвергать сомнению подлинность заявлений 103 депутатов от БЮТ о выходе из фракции. А.Семинога выразил уверенность, что ни один из 103 депутатов БЮТ не отзовет свое заявление.

РБК-Украина