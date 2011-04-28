ГПУ два часа допрашивает Турчинова

Первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ сегодня пришел в Генеральную прокуратуру на допрос, который проходит в рамках расследования уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений, подписанных с Россией в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батьківщина".

"Судя по фамилиям, которые стоят в повестках, могу прогнозировать, что мой вызов связан с газовым делом", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Бывший первый вице-премьер в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что пришел на допрос без защитника. "Я постоянно хожу без защитника, мнет есть что сказать. Я готов давать свидетельства, я никогда не скрывался от вызова ни в СБУ, ни в ГПУ. Мне незачем скрываться. Я убежден, что позиция, которую занимало наше правительство, Ю.ТИМОШЕНКО, отвечает интересам Украины и действующему законодательству", - заявил он.

А.ТУРЧИНОВ также считает, что все следственные действия, которые сейчас проводятся в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, имеют целью полностью заблокировать ее политическую деятельность. "Ее заставляют не работать в партийном офисе. Ей запрещают ездить по регион и встречаться с людьми, а вместо этого заставляют проводить время исключительно в Генеральной прокуратуре. Здесь хотели бы, чтобы она находилась в этих помещениях с раннего утра до позднего вечера, но в конце концов есть какие-то права человека, и я убежден, что столько, сколько времени проводит в этих стенах ТИМОШЕНКО, ни один из политиков еще не находился", - добавил он.

Допрос А.ТУРЧИНОВА длится уже два часа.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.