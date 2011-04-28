За кого голосовали бы украинцы, если бы ВР выбирали в воскресенье (опрос)

Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» совместно с Киевским международным институтом социологии «КМИС», Центром «Социальный мониторинг» и Социологической группой «Рейтинг» в период с 31 марта по 11 апреля 2011 года провели масштабное общенациональное социологическое исследование по наиболее актуальным социальным, экономическим и политическим проблемам.

Уровень электоральной поддержки политических партий в Верховную Раду Украины

Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее время, 78,4% респондентов выразили намерение или были бы склонны принять в них участие. Точно не собираются идти на избирательные участки 11,3%, скорее да, чем нет 8,2%… Точно пошли бы голосовать - 34,4% опрошенных. Не захотели отвечать или не определились - 9,7%.

При условии, что выборы в Верховную Раду Украины состоялись бы в ближайшее время рейтинги основных политических сил в Украине расположились бы следующим образом: за Партию Регионов готовы были бы проголосовать 17,8% опрошенных, Всеукраинское объединение «Батькивщина» набрало бы – 12,7%, за Партию «Фронт змін» отдали бы свои голоса 7,4%, Партия «Сильная Украина» набрала бы 4,7%, Партия «УДАР» получила бы – 3,9%, Коммунистическая партия Украины – 3,3%, Всеукраинское объединение «Свобода» могло бы расчитывать на 3,3% поддержки населения. Все остальные политические силы в сумме набрали бы 3%. Не поддержали бы ни одну из партий 14,8% опрошенных.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенья, из 100% опрошенных за Партию Регионов выразили готовность голосовать - 17,3%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» хотели бы поддержать - 12,7%, за Партию «Фронт змін» проголосовали бы - 7,4%, за Партию «Сильная Украина» - 4,7%, Партия «Удар» получила бы - 3,9% , в окошечке напротив Коммунистической партии Украины поставили бы «птички» 3,3% опрошенных. «Свобода» имела бы шанс получить 3,3% поддержки, Народная партия Украины - 0,8%, Блок «Наша Украина» - 0,6%.

Другую партию или блок выразили готовность поддержать - 3,0% опрошенных. Отказали бы в своей поддержке всем партиям - 14,8% опрошенных, вовсе не пошли бы на выборы - 13,1%. Отказались отвечать или заявили, что не определились - 14,6% опрошенных.

Из 74,8% опрошенных которые выразили намерение принять участие в выборах, за Партию регионов отдали бы свои голоса – 26,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 18,8% опрошенных, результат «Фронта змін» составил бы - 10,8%, «Сильная Украина» могла бы набрать 6,5%, Партия «Удар» - 5,3%, Коммунистическая партия Украины – 4,9%, Всеукраинское объединение «Свобода» получило бы - 4,8%, Народная партия Украины - 1,1%, Блок «Наша Украина» - 0,9%.

За другую партию или блок отдали бы свои голоса 4,2% из числа тех, кто готов явиться на избирательные участки, не поддержали бы ни одну из партий 16,3% опрошенных.

В целом, по всей территории Украины силами четырех исследовательских центров было проведено 26000 интервью (в 24-х областях, АР Крым и г. Киев) методом face to face по месту жительства респондента, по выборке, которая является репрезентативной для всей страны и каждой области (в т.ч. АР Крым и г. Киев), по таким показателям как возраст (лица старше 18 лет), пол, тип поселения (город/село) и показателем административно-территориального деления (область). Статистическая погрешность выборки составила +/– 0,9%