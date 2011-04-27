Еврокомиссия подтвердила: Баррозу не хотел видеть Лукашенко в Киеве

27 апреля. УНИАН. Еврокомиссия подтверждает, что ее Президент Жозе Мануэль БАРРОЗУ не хотел видеть Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в Киеве на саммите по вопросам ядерной безопасности.

Об этом пишет сегодня Интернет-издание «EUobserver» со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

«Еврокомиссия подтвердила, что Ж.БАРРОЗУ добился того, чтобы А.ЛУКАШЕНКО не было на событиях в Киеве, хотя и отказалась комментировать вчерашние оскорбления (со стороны А.ЛУКАШЕНКО – УНИАН)», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля А.ЛУКАШЕНКО заявил, что руководство Украины продемонстрировало несамостоятельность своей политики относительно Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

"К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно задать ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.