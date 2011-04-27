Ющенко пришел под стены ВР

Под стенами Верховной Рады начался X съезд партии "Наша Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие почти тысяча делегатов из всех областей Украины, кроме значительной части делегатов от черновицкой и тернопольской областных парторганизаций, которым правоохранительные органы не разрешили выехать в Киев.

В съезде принимают участие председатель партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО, председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, народные депутаты от НУ-НС, которые представляют партию «Наша Украина», Андрей ПАРУБИЙ, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Виктор МАТЧУК и другие.

Во время съезда планируется принять две резолюции – по отмене Харьковских соглашений и по актуальным задачам партии.