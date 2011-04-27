В НУ жалуются, что тернопольских активистов не пускают в Киев

Делегацию тернопольской организации партии «Наша Украина» не пускают в Киев на съезд.

Об этом УНИАН сообщили в облорганизации партии.

По словам председателя облорганизации Петра МАНДЗИЯ, сегодня ночью на выезде из Тернополя на посту ГАИ был остановлен автобус с 46-ю делегатами, которые направлялись на съезд в Киев. Среди делегатов были 4 депутата областного совета и 10 депутатов районных советов.

«Милиционеры завели водителя автобуса в помещение поста ГАИ и удерживали там в течение 30 минут, запугивая его. Параллельно с этим владельца транспортной фирмы, которая осуществляла перевозку, в 1-м часу ночи вызвали к руководству района «для профилактической беседы. Более того, уже сегодня утром его вызывают в ОГНА для продолжения беседы», - сказал П.МАНДЗИЙ.

После вмешательства депутатов областного совета представители ГАИ выпустили водителя, однако тот под воздействием давления милиции ехать дальше отказался.

«Часть делегатов все же доберется на съезд другими видами транспорта, однако основная часть тернопольской делегации из-за препятствования милиции не сможет принять участие в съезде», - добавил председатель областной организации «Нашей Украины».