Диденко и Макаренко хотят идти под суд только вместе с Тимошенко

Адвокаты бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО просят суд вернуть дело их подзащитных в Генеральную прокуратуру до завершения расследования уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в связи с подписанием ею газовых контрактов в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокаты подали во время заседания Печерского районного суда Киева, который начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении этих бывших должностных лиц.

Как объяснил журналистам во время судебного перерыва адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ, «мы просим направить дело в прокуратуру для пересмотра обвинения МАКАРЕНКО и ДИДЕНКО, потому что нам стало известно о возбуждении уголовного дела против ТИМОШЕНКО, а это дело и дело наших подзащитных тождественны”.

“Дело ТИМОШЕНКО первичное, наше дело производное, и не известно, что будет установлено в этом деле. Это как телега впереди коня”, - сказал Ю.СУХОВ.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и И.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними - Тарасу ШЕПИТЬКО, Сергею ГАРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.