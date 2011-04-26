Диденко и Макаренко хотят идти под суд только вместе с Тимошенко
Адвокат: дело экс-премьера - первичное
|Анатолий Макаренко, Тарас Шепитько и Игорь Диденко в зале заседаний Печерского суда
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокаты подали во время заседания Печерского районного суда Киева, который начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении этих бывших должностных лиц.
Как объяснил журналистам во время судебного перерыва адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ, «мы просим направить дело в прокуратуру для пересмотра обвинения МАКАРЕНКО и ДИДЕНКО, потому что нам стало известно о возбуждении уголовного дела против ТИМОШЕНКО, а это дело и дело наших подзащитных тождественны”.
“Дело ТИМОШЕНКО первичное, наше дело производное, и не известно, что будет установлено в этом деле. Это как телега впереди коня”, - сказал Ю.СУХОВ.
Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.
И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.
Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.МАКАРЕНКО.
По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и И.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними - Тарасу ШЕПИТЬКО, Сергею ГАРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.