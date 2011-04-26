Янукович увидел политику в словах Путина о 9-миллиардной выгоде

Янукович называет политическим заявление Путина относительно вступления Украины в Таможенный союз

Киев. 26 апреля. УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет политическим заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА относительно вступления Украины в Таможенный союз.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в последние недели Москва усилила давление на Украину с целью ее присоединения к Таможенному союзу. Так, В.ПУТИН во время последнего визита в Киев заявил, что членство в Таможенном союзе принесет Украине выгоды в размере почти 9 млрд. долларов в год.

В интервью The Wall Street Journal В.ЯНУКОВИЧ назвал такие предложения "политическими заявлениями", и заявил, что "Украина не получала никаких конкретных предложений".

Президент исключил возможность полного членства Украины в Таможенном союзе, что сделало бы невозможным подписание соглашения с Европейским Союзом о свободной торговле.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что вместо этого Украина предлагает сотрудничество с постсоветскими странами в рамках Таможенного союза в формате "3+1".

Издание замечает, что Президент Украины отказался говорить обстоятельно о форме этих отношений, заявив, что это будет "гаданием на кофейной гуще", поскольку переговоры еще не начались.