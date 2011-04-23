Скрипка рассказал, как певцы привели к власти украинских политиков

В Украине уже давно реализуется программа по уничтожению украинского языка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил лидер украинской группы ВВ Олег СКРИПКА на пресс-конференции в Москве.

«Скажу даже банальную для нас, украинцев, вещь, которая для россиян всегда шокирующая: в Украине уже давно идет антиукраинская, антикультурная программа, направленная на полное уничтожение украинского языка – в песнях, музыке и так далее. Поэтому и эфиров нет. Поэтому негде проявится музыкантам», - подчеркнул О.СКРИПКА

Он убежден, что эта ситуация стала одной из причин «оранжевой революции».

«Украинская музыка не звучит, ее все любят, ее все хотят слышать, а слушать ее негде. И политики просто использовали этот момент и ездили с украинскими музыкантами, которых все хотели видеть и слышать, и музыканты собирали сотни тысяч людей. Политики этим воспользовались и таким образом пришли к власти. Такая была схема», - уверен О.СКРИПКА.

Он отметил, что так как группа ВВ «выросла из советского союза, то и большинство публики и выступлений у нас в России».

Он подчеркнул, что Украина, являясь культурным сателлитом России, уже вынуждена слушать, в том числе, «Океан Эльзы» и ВВ.

«Поэтому украинские исполнители так рвутся в Россию, это закон выживания: чтобы выжить в Украине, нужно быть популярным в России, тогда будет все нормально дома. А дома ты не можешь нормально развиваться. Вот такая схема», - сообщил он. При этом он подчеркнул, что в Украине потенциально есть много хороших рок-н-рольных групп, но нет никаких возможностей развиваться.

О.СКРИПКА считает, что то же самое касается и украиноязычной эстрады.

«У них ситуация еще печальней, она еще больше зависит от эфиров и масмедийной популяризации, чем рок. Рок хотя бы может найти небольшую нишу – есть же небольшие «неформатные клубы», где можно пробиться. А вот эстрада должна «блистать», - считает он.

О.СКРИПКА считает, что украиноязычная музыка может выживать за счет экспорта. «Кстати, так развивается и белорусская музыка – она вообще не воспринимается в Беларуси, по загадочным причинам. То есть, надо больше ездить с гастролями», - отметил он.

«Либо как мы это делаем – надо становиться очень популярными в России, а потом убеждать украинские мас-медиа, что это хорошо», - сказал он.

«Если в Украине ты говоришь на украинском языке и поешь украинские песни, это сразу обзывают национализмом и с этим (украинским языком – УНИАН), естественно, большие проблемы. Представляете, если бы, например, «Русское радио» или «Наше радио» назвали националистическим, потому что там 100% русской музыки? А у нас так происходит», - сказал О.СКРИПКА.