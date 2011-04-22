Украина и Турция начали переговоры по введению безвизового режима

21 апреля в МИД Украины состоялся первый раунд украинско-турецких переговоров на уровне руководителей консульских служб двух стран по взаимному введению безвизовых поездок граждан Украины и Турецкой Республики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, начало переговоров по режиму безвизовых поездок является практическим результатом договоренностей, достигнутых с турецкой стороной на высшем уровне.

По результатам договоренностей Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил 8 апреля МИД, Министерству внутренних дел, Министерству инфраструктуры, другим ведомствам обеспечить реализацию достигнутых договоренностей и разработать проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан, которым предусматривается введение взаимного безвизового въезда граждан двух государств.

Турецкая сторона приняла во внимание редакцию проекта соглашения, предложенную Украиной, и выразила готовность осуществить его последующую доработку с причастными органами Турции в сжатые сроки.