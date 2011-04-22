Ющенко о Гонгадзе, Кучме, телеканалах Пинчука и тупой версии

Лидер партии «Наша Украина», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не верит в манипуляции с делом об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, потому что это будет «началом конца этой власти».

Такое мнение он выразил в интервью "5-му каналу".

Он заметил, что не исключает, но и не верит в то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пытается манипулировать следствием. «Заинтересован ли сегодня Президент в какой-то манипуляции? Маловероятно», - заметил В.Ющенко.

По его убеждению, любые манипуляции рано или поздно станут известны обществу. «Если говорить о следствии, мог ли реально быть задействован Президент, чтобы затормозить следствие или его откорректировать? Я представляю себе такую картину: в ходе следствия разоблачается обстоятельство, при котором ПУКАЧ делает определенное заявление, что я говорил так, а Президент сказал вот так. Вы представляете, какая бомба в обществе будет? Ради чего жертвовать?» - спросил В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что должен существовать мотив для таких манипуляций.

«Оно вылезет, это шило. И это будет плата, которую ни с чем не сопоставима. Нет логики, ради чего идти на это», - сказал он. Поэтому, по словам В.ЮЩЕНКО, он считает версию о манипуляциях «тупой».

По словам В.Ющенко, бывший Президент Леонид КУЧМА в свое время «сделал его политически и привел к власти».

Говоря о слухах, что возбуждение уголовного дела против Л.Кучми объясняется «посягательством на телеканалы, которые принадлежат его зятю Виктору ПИНЧУКУ», В.Ющенко сказал: «Это может быть, но я не представляю, как это физически можно сделать. Например, через два-три года переходят активы ПИНЧУКА к окружению кого-то из ЯНУКОВИЧА. Вы представляете, какую цену моральную нужно заплатить? Как выйти на люди и объяснить, что случилось? Ребята, вы так поступаете? Здесь овчинка выделки не стоит», - заметил В.Ющенко.