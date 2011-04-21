Янукович раздал ключи от квартир, машин и автобусов

Президент Украины Виктор Янукович во время посещения Черкасс вручил ключи от квартир и автомобилей ветеранам Великой Отечественной войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, гражданам льготных категорий.

Как сообщает пресс-служба Президента, Янукович также вручил ключи от школьных автобусов для сельских школ Черкасской области.

Глава государства отметил, что в целом в этом году украинские школы получат 250 школьных автобусов, и первые 10 из них будут в Черкасской области.