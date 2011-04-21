Регионал считает партию Тимошенко антиукраинской силой

В стремлении удержать свой электорат оппозиция пытается помешать действиям власти по развитию страны. Об этом в интервью информагентству Минпромзаявил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийник.

Политик считает "Батькивщину" недобросовестной и антиукраинской политической силой. "Ее руководители намеренно провоцируют противостояние не только в украинском обществе, но и в межгосударственных отношениях. Они действуют по принципу "чем хуже - тем лучше" - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в канун визита главы российского правительства Батькивщина распространила заявление о якобы желании украинской прокуратуры допросить премьер-министра России по газовым соглашениям. "Оно, как и следовало ожидать, оказалось фальшивкой. И в дальнейшем Генпрокуратура опровергла заявление "Батькивщины", но волны от вброшенной этой политсилой лжи вряд ли прибавили доброжелательности при обсуждении украинской и российской сторонами изменения формульной цены на газ", - заявил политик.

По словам Олийника, неконструктивная позиция нынешних лидеров оппозиции вызвана исключительно тревогой за свое дальнейшее политическое будущее. "Первые шаги власти по модернизации страны уже дают результаты. Еще год, и общество окончательно поймет что непопулярные шаги правительства были вынужденными, но они позволили вылечить страну от устаревших болезней. А рост благосостояния людей, повышение качества жизни позволят обществу получить ответ, кто из действующих украинских партий ответственно относится к своим предвыборным обещаниям", - подчеркнул депутат-регионал.

"Это сравнение будет не в интересах оппозиционных партий, которые сегодня действуют как "пятая колонна", - констатировал политик.

Агентство напоминает, что раньше экс-премьер Юлия Тимошенко запретила своим депутатам вносить законопроекты совместно с представителями власти. В свою очередь представители Партии регионов не исключили, что запрет заниматься законотворческой деятельностью вместе с провластным большинством приведет только к тому, что из фракции БЮТ-Б уйдут наиболее активные законодатели.