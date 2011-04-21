Парламент разрешил монополистам назначать себе какие угодно зарплаты

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины ”О внесении изменения в статью 8 Закона Украины „Об оплате труда”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 257 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено усовершенствовать государственное регулирование деятельности предприятий-монополистов путем отмены уплаты в бюджет сумм, в связи с превышением расчетной величины фонда оплаты труда. Закон ликвидирует государственное регулирование фонда оплаты труда предприятий-монополистов путем исключения из части первой статьи 8 Закона Украины „Об оплате труда” слов „регулирование фондов оплаты труда работников предприятий-монополистов согласно перечню, который определяется Кабинетом министров Украины”.