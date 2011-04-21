Украинцам станет проще судиться с государством?

Правительство Украины одобрило законопроект, согласно которому гражданину будут компенсированы его расходы на адвоката в случае, если он выиграет суд по гражданскому или административному делу.

При этом гонорар адвоката, который будет компенсирован, не может превышать 384 грн. за час его работы (40% от размера минимальной заработной платы), пишет журнал WEEKLY.UA.

Компенсация судебных издержек выигравшему суд — мировая практика. Такая практика существует и в Украине, но только для хозяйственных споров в судах. Юридическое лицо может подать иск на 10 тыс. долларов, выиграть дело и потребовать от проигравшей стороны компенсации своих расходов на адвоката в размере хоть 20 тыс. долл., хоть 2 млн. долл. - никаких ограничений закон не предусматривает. В каждом конкретном случае суд, определяя размер компенсации, исходит из принципа разумности. До 2005 года похожая практика была и по гражданским делам, только размер компенсации судебных издержек был ограничен 5% от выигранной суммы. «Однако, в 2005 году вступили в силу новые процессуальные кодексы, в которых эта норма уже отсутствовала», - рассказал журналу WEEKLY.UA адвокат Клим БРАТКОВСКИЙ. По словам эксперта, «если Верховная Рада этот закон примет, гражданам будет намного проще судиться, особенно по административным делам, то есть с государством. И чиновники десять раз подумают, прежде чем доводить дело до суда. Ведь если гражданин выиграет суд, компенсацию его адвокату заплатят из госбюджета, а чиновника, допустившего трату государственных средств, начальство по головке не погладит».