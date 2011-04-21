Нардепу Украина напоминает пингвина, у которого есть крылья, но он не летает

Необходимо сделать все, чтобы украинские самолеты не только поднялись в украинское небо, но и завоевывали внешние рынки. Без государственной поддержки самолетостроители сами эту задачу решить не смогут. Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции «БЮТ-Батькивщина», глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на выездном заседании комитета, которое состоялась в среду на ГП «Антонов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что проведение выездного заседания парламентского Комитета на ГП «Антонов» вызвано озабоченностью народных депутатов состоянием дел в авиастроительной отрасли. «Благодаря таким уникальным производствам, как «Антонов», у нашей страны есть крылья. Но наша главная задача, чтобы мы были не только с крыльями, но и летали. К сожалению, в последние годы Украина все больше напоминает пингвина, который является птицей, но не летает. Допустить этого нельзя», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что самолетостроение – одна из немногих отраслей промышленности, которая создает максимальную добавочную стоимость, является флагманом инноваций, характеризует Украину, как страну, способную производить один из самых высокотехнологичных и конкурентных на мировом рынке продуктов, а на 50 предприятиях отрасли работает более 60 тысяч сотрудников.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что одной из главных болевых точек стал закон о тендерных закупках, согласно которому авиапредприятия вынуждены терять месяцы для оформления всех необходимых процедур, что, в результате, приводит к потере выгодных контрактов и невозможности работать в правовом поле. При этом Украина теряет сотни миллионов долларов. Глава парламентского комитета считает, что решить проблему можно путем внесения изменений в законодательство. «Такой законопроект подготовлен, и мы надеемся принять его еще до конца текущей сессии Верховной Рады», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, пришло время принимать решения – либо отрасль получит колоссальный импульс для дальнейшего развития, либо постепенно начнет умирать. «Из-за ликвидации профильного Министерства промполитики, в правительстве нет координации действий по поддержке отрасли. Мы обратились в Кабмин с предложением четко определить орган исполнительной власти, ответственный за состояние дел в авиастроении. Мы также предложили использовать механизм государственно-частного партнерства для создания государственной лизинговой компании для запуска украинских самолетов в украинское небо, и государственно-частной компании, которая занялась бы развитием внутреннего рынка авиаперевозок. Особенно важно обеспечить доступность цены авиабилетов. Ведь это абсурд, что стоимость перелета Киев-Симферополь почти равна стоимости перелета Киев-Париж. Отдав рынок внутренних перевозок зарубежным производителям, мы не стимулируем отечественное самолетостроение», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Еще одним направлением, по мнению народного депутата, является финансовая поддержка авиастроительной отрасли. «В Банке развития, который создается в рамках Госагентства по управлению инвестициями и национальными проектами, необходимо создать отдельную программу по поддержке авиастроения. Речь идет о компенсации процентных ставок по кредитам, долгосрочном кредитовании самолетостроителей и поддержке экспорта», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.