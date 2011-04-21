Янукович встретится с главами украинских церквей
08:54, 21 апреля 2011Политика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня проведет встречу с главами украинских церквей и руководителями религиозных организаций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, встреча начнется в 11.00 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
В этот же день В.ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.
Там глава государства откроет новопостроенную Черкасскую областную детскую больницу, встретится с местными жителями и примет участие в еще нескольких мероприятиях.
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