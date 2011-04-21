СБУ ищет Немырю, чтобы допросить по делу Тимошенко

Работник Службы безопасности Украины прибыл в квартиру бывшего вице-премьера Григория Немыри чтобы вручить повестку. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в среду вечером.

"20 апреля в 15.00 сотрудник СБУ, выполняя поручение Генеральной прокуратуры, прибыл по адресу, где зарегистрирован бывший вице-премьер-министр Григорий Немыря, с целью вручить повестку по делу, возбужденному ГПУ против Юлии Тимошенко относительно заключения газовых соглашений в 2009 году", - цитирует заявление Украинская правда.

В СБУ отмечают, что "представившись, сотрудник СБУ сообщил о цели своего визита женщине, которая ответила, что Немыри нет дома".

"По просьбе сотрудника СБУ принять повестку, женщина ответила, что не может открыть дверь мужчине, с которым не знакома. Тогда сотрудник предложил пригласить участкового милиционера и вручить повестку в его присутствии, на что женщина тоже ответила отказом", - рассказали в пресс-службе.

"После этого сотрудник СБУ обратился к работнику охраны дома и попросил его передать повестку указанному лицу. Никаких "угроз" или "попыток ворваться в дом", тем более "запугать женщину и ребенка" он, как вы видите, не совершал", - отмечают в ведомстве.

Как известно, ранее пресс-служба партии "Батькивщина" сообщила, что в среду днем ​​сотрудники СБУ осуществили попытку ворваться в квартиру замглавы партии Григория Немыри.