БЮТ: сотрудники СБУ пытались ворваться в квартиру Немыри

Сегодня днем сотрудники СБУ предприняли попытку ворваться в квартиру заместителя председателя партии "Батькивщина", бывшего вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Батькивщина", в то время дома находились трехлетняя дочь Г.НЕМЫРИ и его пожилая мать.

"В квартиру попыталось попасть лицо, представившееся работником департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины НЕСТЕРЦОВЫМ Анатолием Сергеевичем", - говорится в сообщении.

По данным "Батькивщины", узнав, что хозяев нет дома, сотрудник СБУ угрожал пожилой женщине вызовом наряда милиции, требовал немедленно подчиниться властям.

"Партия "Батькивщина" выражает возмущение действиями правоохранительных органов и их попытками запугать членов семей оппозиционных политиков. Партия требует немедленно прекратить использование подобной практики, которая несовместима с базовыми понятиями о демократии и правах человека", - отмечает пресс-служба "Батькивщины".