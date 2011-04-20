В Батькивщине подозревают, что Папиева Бог покарал в Страстную неделю

Руководство Черновицкой облгосадминистрации пытается отвлечь внимание от жестокости председателя Заставновской райгосадминистрации, заявляет областная организация ВО «Батькивщина».

Как отмечается в переданном агентству УНИАН заявлении, «реакция председателя Черновицкой облгосадминистрации Михаила ПАПИЕВА на зверское избиение людей в Заставновском районе, да еще и с участием высшего должностного лица района, вызывает глубокую обеспокоенность у нормальных людей. Говорят, что когда Бог хочет наказать, то отбирает разум. Похоже, что буковинскую власть Бог наказал в Страстную неделю, если она сравнивает избиение людей и такое зверство с какими-то политическими игрищами в областном центре. Сегодня есть все основания полагать, что именно руководство облгосадминистрации пытается отвлечь внимание от жестокости районного чиновника, назначенного по представлению председателя ОГА».

«Вместо сочувствия пострадавшим и обращения в правоохранительные и контролирующие органы за объективным расследованием, этот государственный служащий, который не может отделить себя как чиновника от себя - партийца Партии регионов, ищет виновных среди других партий и журналистов. Да еще и так примитивно. Чиновник раздает «советы» журналистам (проверять информацию) и вместо комментариев по существу ищет мелкие неточности в сообщениях СМИ. То есть, судьба людей в этом деле абсолютно не интересует власть. Как и милицию, к которой эти люди обратились», отмечают в «Батькивщине».

В парторганизации напомнили, что обеспокоились «здоровьем и жизнями четырех заставновских рыбаков», «единственные откликнулись на их беду, именно мы инициировали их вывоз из района, чтобы вывести из-под давления, именно мы сопровождали в прокуратуру, созывали пресс-конференцию, чтобы не дать замолчать этот позорный факт, именно мы оформили пострадавших в областную больницу, обеспечили их необходимыми лекарствами и предоставили юридическое сопровождение».

В то же время, председатель облгосадминистрации, комментируя это резонансное событие, назвал его «технологией, которая была задействована с целью дискредитации должностного лица», и предупредил, что если будет подтверждена именно технология, «лица, причастные к этому, должны понести суровое наказание», говорится в заявлении.

«К счастью, - отмечают в «Батькивщине», - попытка представить преступный факт как «технологию» власти не удалась. Но мы расцениваем слова М.ПАПИЕВА как угрозы в адрес представителей областной организации партии ВО «Батькивщина» и предупреждаем общественность о том, что против руководства областной «Батькивщины» могут быть осуществлены непредсказуемые провокационные шаги со стороны власти – заставновские события уже ярко продемонстрировали методы власти. Но мы взяли на себя ответственность за этих людей, поэтому доведем дело до логической и законной развязки».

Также, говорится в заявлении, «неприятно удивляет поразительная неосведомленность руководителя исполнительной власти края не только о знаковых фигурах и событиях в области, но и о деятельности подчиненных ему служб. Информация, приведенная М.ПАПИЕВЫМ со слов директора общества "Голубая нива" В.ПЕЛИХОВСКОГО о якобы отсутствии рыбы в пруду – неправдивая, ведь пруд рекламируется как место отдыха на сайте «Рыбные места Буковины», где отмечается наличие рыбы: «Белая рыба: карп, карась. Хищная рыба: сом, щука, окунь» (http://www.fishplace.cv.ua/paidfishing-zastavna/388-blakitna-niva.html). Бывший директор Калиновского рынка Иван РЫНЖУК (задержанный за получение взятки в 250 тыс. долларов – УНИАН) никогда не был ни членом партии ВО «Батькивщина», ни приближенным к ней. Он был членом партии «Наша Украина», и в свое время депутатом городского совета от «Нашей Украины». Относительно голосования за лишение полномочий Черновицкого городского председателя Николая ФЕДОРУКА, то партия ВО «Батькивщина» не поддерживала ни одну из сторон конфликта, а сделала заявление, что не будет заложником противостояния разных политических сил в городском совете и не будет принимать участия в голосовании. Относительно членства в Партии регионов вчерашнего председателя Заставновской РГА, то сообщение об этом размещено на сайте Заставновского районного совета: http://gromady.cv.ua/zt/rada/277/structure/deputies/, а сообщение о том, что М.БОЙЧУК – депутат областного совета – на официальном сайте облгосадминистрации: http://www.bucoda.cv.ua/bukovina/6/20_1.html».

В облорганизации «Батькивщины» советуют М.ПАПИЕВУ «обратить внимание на качество собственных официальных источников информации, которые призваны обеспечивать информационные потребности общества в целом и журналистов в частности».

«Единственным утешительным моментом, - говорится в заявлении, - на сегодняшний день стало лишь то, что власти не хватило нахальства продолжать обманывать общественность, и представление на увольнение председателя Заставновской РГА М.БОЙЧУКА таки было М.ПАПИЕВЫМ сделано. А прокуратурой - возбуждено уголовное дело».

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставная вооруженные ружьями мужчины в присутствии М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителей, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

19 апреля председатель Черновицкой ОГА М.ПАПИЕВ внес представление Президенту Украины и правительству на увольнение председателя Заставновской райгосадминистрации М.БОЙЧУКА.

В тот же день прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении М.БОЙЧУКА. Также возбуждено уголовное дело в отношении его родного брата, зятя и двух охранников частных прудов по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

После возбуждения уголовного дела правоохранители арестовали охранников, зятя и родного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не задержали, поскольку тот предоставил справку о своей инвалидности.