Эксперты: Харьковские соглашения - «провальные» с самого начала

Подавляющее большинство экспертов, опрошенных Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, считают, что Харьковские соглашения были провальными с самого начала, и является явным проигрышем Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, 24 из 30 опрошенных экспертов избрали именно этот вариант ответа на вопрос относительно собственной оценки данных соглашений. Лишь один эксперт считает их вполне выгодными для Украины, и еще один думает, что они не были выгодными, но были вынужденными, потому что без скидки на газ украинская экономика не смогла бы работать.

Такое же количество экспертов (24) считают, что в отношениях между двумя странами интересы Украины подчиняются интересам России. Тогда как взаимовыгодным сотрудничеством их видит один эксперт, и также один видит подчинение интересов России интересам Украины. Трое экспертов отметили отсутствие активного сотрудничества.

Наибольшим негативом в двусторонних отношениях большая часть экспертов (18) считают усиление российского влияния и давления на гуманитарную политику Украины. Шесть экспертов отмечают усиление политического и экономического давления со стороны России на украинскую власть с целью блокирования евроинтеграции Украины.

Часть экспертов (8) считают негативом откровенное желание России «втянуть» Украину в Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном. Между тем, подавляющее большинство (24) опрошенных самым выгодным для Украины форматом сотрудничества с Таможенным союзом считают продолжение сотрудничества с отдельными странами Таможенного союза на основе заключенных с ними соглашений о свободной торговле.

Предложение главы правительства РФ Владимира ПУТИНА относительно вступления Украины в Таможенный союз в обмен на существенное снижение цены на импортируемый российский газ, по мнению 23 экспертов, на самом деле является совсем невыгодным для Украины, поскольку перекрывает путь к более перспективным направлениям развития экономики.

«У меня такое впечатление, что эта разновекторная политика все больше и больше растягивает Украину на шпагат. Потому что, с одной стороны, вроде бы с каждым шажком мы все ближе к Европе, а с другой - с каждым шажком приближаемся к России. Но шпагат - это не движение, а растяжка», – подытожила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА.

Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2011 года. Экспертами выступили: И.БЕКЕШКИНА, Наталия БЕЛИЦЕР, Александр ВИННИКОВ, Михаил ГОНЧАР, Владимир ГОРБАЧ, Вадим ГРЕЧАНИНОВ, Виталий ДОВГИЧ, Игорь ЖДАНОВ, Павел ЖОВНИРЕНКО, Вадим КАРАСЕВ, Олег КОКОШИНСКИЙ, Антонина КОЛОДИЙ, Игорь КОЛИУШКО, Светлана КОНОНЧУК, Сергей КУЛИК, Дмитрий ЛЯПИН, Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ, Ярослав МАТИЙЧИК, Олег МЕДВЕДЕВ, Александр ПАЛИЙ, Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА, Александр ПОТЕХИН, Олег РЫБАЧУК, Алексей СИДОРЧУК, Василий СТОЯКИН, Александр СУШКО, Юлия ТИЩЕНКО, Игорь ТОДОРОВ, Юрий ШВЕДА, Наталия ЯКИМЧУК.

Справка УНИАН. В апреле 2010 года президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продлении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.