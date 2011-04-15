Луценко хочет дочитать свое дело к понедельнику

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО ориентировочно 20 апреля закончит ознакомление с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении него.

Об этом сообщил УНИАН его адвокат Игорь ФОМИН по результатам последних встреч с Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам защитника, Ю.ЛУЦЕНКО хочет закончить ознакомление с материалами 18 апреля, но, учитывая, что сейчас он заканчивает читать 45-й том из 47-ми, «это вряд ли произойдет раньше 20 апреля».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

Ему было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

26 января адвокат Игорь ФОМИН сообщил, что Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

16 февраля Печерский районный суд Киева продлил срок содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.