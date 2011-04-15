Тимошенко считает, что власть хочет создать земельную монополию

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что власть рассматривает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в качестве средства для создания еще одной монополии для своего ближайшего окружения.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батькивщина" заявила сегодня, общаясь с журналистами региональных СМИ на заседании медиа-клуба "На власний погляд".

"Землю они рассматривают как отдельную, самую перспективную программу, в которой они видят только себя. У них есть в руках Национальный банк, у них есть в руках машина кредитования, они будут подходить к земле с такими же мерками, как когда-то к заводам, и будут расписывать это между своими ближайшими компаньонами, которые и будут владеть теми кусками земли, какие они сегодня пытаются сделать товаром", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" в очередной раз отметила, что открытие земельного рынка не обеспечено необходимыми законодательными актами. "В концепции, которую предлагают сегодня Президент и его окружение, это не будет цивилизованный, открытый, эффективный, полезный для Украины рынок земли. Это будет, по сути, та же ваучерная приватизация, только вокруг другого материального ресурса. И, как следствие, это монополия, которая даст возможность потом устанавливать цены на сельскохозяйственную продукцию", - убеждена она.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Верховная Рада Украины отказалась продолжить до 1 января 2015 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Соответствующим законопроектом, который был внесен народным депутатом от "БЮТ-Батькивщины" Владимиром ЯВОРИВСКИМ, предусматривалось продлить срок моратория на внесение права на земельный пай в учредительные фонды хозяйственного общества и продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2015 года, поскольку до сих пор не приняты законы о государственном земельном кадастре, рынке земли, регистрации земельных участков, учете земель сельскохозяйственного назначения и пр.

В 2009 году правительство Ю.ТИМОШЕНКО выступило с инициативой обеспечения государственной поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и определения их как неприбыльных организаций. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности неприбыльных организаций", который предусматривал разработку государственной целевой программы поддержки сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, был подан на рассмотрение Верховной Рады.

В объяснительной записке к документу, в частности, отмечалось, что неприбыльный характер деятельности сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов является экономической основой для объединения физических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, для повышения эффективности их деятельности, обеспечения сбыта продукции и ее переработки.

Верховная Рада отклонила данный проект закона.