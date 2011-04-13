Литвину прооперировали ногу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН перенес операцию на ноге.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга ЧОРНАЯ.

По ее словам, операция была сделана 7 апреля, поскольку В.ЛИТВИН имел определенные осложнения с правой ногой после травмы, вызванной занятиями спортом.

О.ЧОРНАЯ отметила, что в настоящее время В.ЛИТВИН проходит курс реабилитации. «Владимир Михайлович чувствует себя вполне нормально. Но сейчас врачи запрещают ему дополнительные физические нагрузки», - сказала пресс-секретарь спикера. При этом О.ЧОРНАЯ заверила, что на следующей пленарной неделе председатель ВР вернется к своей работе в парламенте.