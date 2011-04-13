Ефремов говорил с Кучмой: тот удивлен событиями вокруг него

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает необходимым возбудить уголовное дело в отношении экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире Луганского областного телевидения 12 апреля.

«Мы должны задать вопрос МЕЛЬНИЧЕНКО, который был обязан сохранять государственную тайну. Он же совершил преступление. Здесь должно быть соответствующее уголовное дело по МЕЛЬНИЧЕНКО. Президент хочет закрыть эту страницу в истории государства. Только по закону и решению суда будут решаться такие вопросы», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов также сказал, что «очень хорошо» относится к бывшему Президенту Леониду КУЧМЕ, который «очень много сделал для развития нашей территории. Недавно я с ним разговаривал. Он, конечно, удивлен происходящими событиями. В Генеральной прокураторе скопилось большое количество резонансных нерасследованных дел. Сейчас есть задача дорасследовать эти дела».