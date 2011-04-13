Путин не получил прямого согласия от Януковича?

Премьер-министр России Владимир Путин не получил прямого согласия от президента Украины Виктора Януковича на вступление Украины в Таможенный cоюз.

Об этом сказал газете "Коммерсант-Украина" источник, знакомый с ходом закрытой части их переговоров.

"Хотя прогресса в переговорах Украины с ЕС относительно ЗСТ (зоны свободной торговли) нет, а на поиск компромисса по некоторым вопросам у нас могут уйти годы, Виктор Янукович задекларировал такую позицию: Украина интегрируется в Евросоюз, в Таможенный союз не вступает, а будет придерживаться заявленной формулы 3+1", - сказал источник.

Как известно, Россия склоняет Украину ко вступлению в Таможенный союз, в который помимо РФ входят Белоруссия и Казахстан.

Украинская правда