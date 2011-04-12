Бойко сказал, кому отдадут преимущество при приватизации облэнерго

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО прогнозирует что в середине этого года Фонд государственного имущества объявит конкурсы по продаже государственных пакетов акций энергоснабжающих и энергогенерирющих компаний.

Об этом Ю.БОЙКО сообщил в интервью газете «День».

По его словам, в 2011 году на продажу будут выставлены 5-6 облэнерго и 2 генкомпании.

«В этом году будет реализован пилотный проект по приватизации 5-6 компаний на рынке дистрибуции и двух - на рынке генерации. Этот процесс уже начался. Я надеюсь, что к середине года мы объявим о проведении аукциона относительно первых компаний на рынке дистрибуции и первой компании на рынке генерации», - заявил Ю.БОЙКО.

Он отметил, что при проведении приватизационных конкурсов преимущество будет предоставляться тем инвесторам, которые готовы вкладывать максимальный объем инвестиций в модернизацию приватизированных компаний.

«Ключевым вопросом к инвестору, заинтересованному в приобретении компании, будет сумма, которую он может направить на модернизацию, чтобы реализовать мероприятия в энергетике, которые Украина обязалась выполнить, вступая в международное Энергетическое сообщество», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины перенес начало приватизации предприятий энергетики с четвертого квартала 2010 года на 2011 год. По словам председателя ФГИУ Александра РЯБЧЕНКО, приватизация генерирующих и распределяющих предприятий энергетики будет проводиться в течение двух лет, при этом приоритетными в продаже генерирующих предприятий остаются «Днепроэнерго» и «Захидэнерго».

ФГИУ не исключает, что при приватизации блокирующие пакеты энергокомпаний будут оставлены в госсобственности, как это сегодня предлагает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

По мнению председателя ФГИУ А.РЯБЧЕНКО, первые приватизационные конкурсы по продаже как генерирующих компаний, так и облэнерго будут проведены летом этого года.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепрэнерго».