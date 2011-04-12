В ПР считают, что пункт «против всех» в бюллетене - анархия

Народный депутат Украины от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО считает признаком анархии в государстве наличие в избирательном бюллетене ответа «против всех».

Как передает корреспондент УНИАН. об этом она заявила в Донецке в эфире местного телеканала «Донбасс».

«Имеющийся пункт «против всех» - это не гражданская позиция. Куда пошли эти голоса - в корзину? Кто-то взял за них ответы? Кто-то решил эти проблемы?... Это не диалектический подход абсолютно. Понимаете, это анархия, полная анархия», - сказала Е.БОНДАРЕНКО. При этом она добавила: «Я считаю, что в данном случае нужно выбирать из тех, кто есть».

Депутат уверена, что всем политическим силам в парламенте надо идти на диалог и на совместную работу, потому что ни у кого нет другого выбора сегодня.

«Знаете, какая у наших конкурентов была предвыборная риторика? - Мы с Партией регионов никогда сотрудничать не будем. У меня вопрос - а где вы найдете другую партию в парламенте? – объяснила Е.БОНДАРЕНКО, - И вот когда нам говорят, например, что мы не должны сотрудничать с БЮТ, НУ-НС или с другими… Уважаемые, покажите мне другие партии в парламенте, с которыми я в идеале могла бы сотрудничать?! Надо работать с теми, кто есть».

Как сообщал УНИАН, в новом законопроекте о выборах народных депутатов предусмотрено, что в бюллетене для голосования в общегосударственном округе не будет позиции «не поддерживаю кандидатов в народные депутаты Украины ни от одной политической партии», а в бюллетене для голосования в одномандатном округе позиции – «не поддерживаю ни одного кандидата».

По словам министра юстиции, председателя Рабочей группы при Президенте Украины по разработке нового избирательного законодательства Александра ЛАВРИНОВИЧА, законопроект о выборах народных депутатов планируется передать в Верховную Раду Украины летом текущего года.