Американский адвокат Кучмы сказал, что его настораживает в пленках Мельниченко

Американский адвокат Алан ДЕРШОВИЦ заявляет, что защита экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ будет действовать агрессивно и наступательно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.ДЕРШОВИЦ отметил, что будет строить защиту Л.КУЧМИ на том, что аудиозаписи, переданные Генеральной прокуратуре бывшим майором Государственной службы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, которые касаются дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, фальшивые.

По словам А.ДЕРШОВИЦА, его настораживает, что места на записях, которые касаются дела Г.Гонгадзе, очень не четкие, не разборчивые, тогда как остальные записи – полностью приемлемого качества.

А.ДЕРШОВИЦ заявил, что полностью полагается на выводы Генеральной прокуратуры, обнародованные 10 сентября 2010 года, о невозможности установить подлинность записей.

По словам адвоката, он также соглашается с заключением Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в соответствии с которым научно не обосновано и незаконно использование “пленок Мельниченко” в качестве доказательств по делу об убийстве Г.Гонгадзе.

Однако, по словам А.ДЕРШОВИЦА, через четыре месяца должностные лица Генпрокуратуры изменили свое мнение, и решили, что могут использовать записи в качестве доказательства. За это время в Украине ничего не изменилось, ни наука, ни законы, ни сами записи, добавил адвокат. «Изменились лишь люди. А разве может уголовное преследование зависеть от прихоти людей?», - спросил он.

А.ДЕРШОВИЦ также отметил, что следствие не предоставило защите ни материалов, связанных с записями, ни самих записей.

В то же время он считает, что адвокаты все-таки получат эти записи, поскольку непредоставление им доказательств по делу неприемлемо ни с точки зрения закона, ни с точки зрения европейских принципов прав человека.

По словам адвоката, сегодня прокуратура ведет себя как в большом супермаркете: ищет, чтобы купить тех экспертов, которые докажут правоту следствия.

Кроме того, А.ДЕРШОВИЦ также отметил, что защита Л.КУЧМЫ будет действовать агрессивно и наступательно.

“Если убитый журналист, - сказал он, - стал жертвой, то это не означает, что другое лицо тоже должно стать жертвой (то есть Л.КУЧМА – УНИАН)”, - отметил адвокат.

По убеждению А.ДЕРШОВИЦА, Л.КУЧМА не виновен, его подставили с помощью поддельных записей и показаний.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, незаконных распоряжениях руководству МВД, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМИ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным относительно убийства Г.Гонгадзе.

6 апреля первый заместитель генерального прокурора сообщил, что после фоноскопической экспертизы записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО установлены голоса Л.КУЧМЫ, экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, спикера парламента Владимира ЛИТВИНА и экс-главы СБУ Леонида ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что прежде чем использовать пленки Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в качестве вещественного доказательства, их подвергли дополнительной экспертизе.