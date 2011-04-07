Янукович запретил министру показывать пальцем на Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от министра финансов Федора ЯРОШЕНКА обеспечить надлежащее взаимодействие с регионами в финансово-бюджетной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов в Киеве.

«Регионы в любом случае не должны стоять с протянутой рукой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, планы по развитию регионов должны быть разработаны до начала каждого текущего года.

«Я в этой шкуре, как говорят, был не один год. Я знаю, что это такое. Поэтому сотрудничество координации этой работы с Минфином, Федор Алексеевич... Я очень часто о вас напоминаю с разных сторон, как говорят. Но вы не показывайте пальцем на премьер-министра – что он все вопросы решает. Вы несете ответственность – вы министр», - сказал Президент.

По словам главы государства, если министр финансов не построит должным образом работу с регионами, то у него не будет никакой перспективы.

«Я знаю, что премьер, как говорят, он и так будет работать. Берите на себя ответственность, не перекладывайте ее на премьер-министра и не показывайте пальцем. Понятно это или нет?», - спросил Президент у Ф.ЯРОШЕНКО.

В ответ министр сказал: «Понял».