Янукович предлагает поднять проходной барьер для партий и блоков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ввести смешанную систему на выборах в Верховную Раду и повысить проходной барьер для партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ежегодном послании Президента Украины к ВР, розданном в виде брошюры каждому народному депутату.

В докладе отмечается, что среди приоритетных задач модернизации избирательной системы - введение на выборах в парламент смешанной системы.

Кроме того, предлагается, при условии сохранения пропорциональной системы, проходной барьер увеличить для партий до 4% и для блоков – до 5%. При этом отмечается, что это предотвратит попадание в парламент «маргинальных политических сил».

Также в послании сказано, что на выборах в областные советы целесообразно тоже ввести смешанную систему, по которой половина депутатского корпуса будет избираться по пропорциональной системе с голосованием по открытым спискам политических партий, а другая половина – по мажоритарной системе.

В то же время районные советы предлагается избирать по мажоритарной системе.

Также Президент предлагает, чтобы мэры городов избирались «абсолютным, а не относительным большинством жителей». При этом предлагается возможность введения двухтуровой системы выборов.