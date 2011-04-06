Адвокат Кучмы заявляет о грубом нарушении прав своего подзащитного

Следствие по делу бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ не обеспечивает полноту, объективность и всесторонность изучения всех обстоятельств дела.

Об этом заявил адвокат экс-Президента Виктор ПЕТРУНЕНКО в комментарии Lb.ua.

«Мы не можем говорить, что следствие объективно, - сказал В.ПЕТРУНЕНКО. - По крайней мере, в отношении начальника отдела криминалистики Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры господина ГРИЩЕНКО мы подали заявление об отводе».

По словам адвоката, для того, чтобы подготовить заявление об отводе, ему и его коллеге адвокату Михаилу КИСЕЛЕВИЧУ было достаточно одной очной ставки с экс-майором Управления Госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО.

«ГРИЩЕНКО грубо нарушил право на защиту Леонида КУЧМЫ: воспрепятствовал реализации его конституционного права пользоваться помощью адвокатов, а также не отреагировал должным образом (как предусматривает статья 94 УПК Украины) на наше заявлении об использовании Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО записывающего устройства», - заявил В.ПЕТРУНЕНКО.

Он также отметил, что действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, как минимум, «содержат приготовления к разглашению данных досудебного следствия».

«Те деяния, которые совершал МЕЛЬНИЧЕНКО, на наш взгляд, в первую очередь были направлены против правосудия, в частности против органа досудебного следствия», - уверен В.ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщалось, ранее адвокат В.ПЕТРУНЕНКО обвинил экс-майора Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в том, что тот вел собственную запись очной ставки с Л.КУЧМОЙ. Вероятнее всего, камера была вмонтирована в его наручные часы.

Как сообщал УНИАН, адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ заявили отвод следователю Владиславу ГРИЩЕНКО, который является членом следственной группы по расследованию дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, видя в его действиях необъективность и предубежденность.

По данным источника, сейчас руководителем следственной группы по делу Гонгадзе является сотрудник Генеральной прокуратуры по фамилии ДЕРКАЧ.

Однако в Генеральной прокуратуре не подтвердили и не опровергли информацию о смене руководителя следственной группы по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявив, что "это обычные кадровые вопросы, которые могут возникать".