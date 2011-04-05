Адвокаты Кучмы подозревают, что в часах Мельниченко - камера

Защитники бывшего Президента Леонида КУЧМЫ просят Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО за возможную подготовку к разглашению тайны очной ставки, которая состоялась вчера между ним и Л.КУЧМОЙ.

Как сообщил УНИАН один из адвокатов Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО, «во время очной ставки у нас возникло подозрение, что МЕЛЬНИЧЕНКО ведет скрытую видеозапись при помощи специального устройства, которое вмонтировано в наручные часы. В связи с этим мы обратились к следователю с устным ходатайством в порядке ст.94 Уголовно-процессуального кодекса возбудить уголовное дело в отношении указанного лица на основании того, что он без разрешения следователя мог осуществлять скрытую видеозапись».

По его словам, представителей защиты Л.КУЧМЫ натолкнул на такие действия тот факт, что во время очной ставки часы у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО внезапно остановились и больше не показывали точное время.

Как сообщал УНИАН, очная ставка в Генпрокуратуре между Л.КУЧМОЙ и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО состоялась 4 апреля.