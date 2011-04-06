Азаров вынес предупреждение двум губернаторм
10:54, 06 апреля 2011Политика
2393 0
Премьер открыл заседание Кабмина
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вынес предупреждение председателям Запорожской и Херсонской областных государственных администрации за промедление со строительством оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.
“Хочу определить ритмичную работу по строительству рынков в Киеве, Львове, Донецке, и предупредить глав администраций Запорожской и Херсонской областей о недопустимости промедления с созданием условий для строительства рынков в этих областях”, - сказал Н.АЗАРОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter