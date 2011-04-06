Азаров вынес предупреждение двум губернаторм

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ вынес предупреждение председателям Запорожской и Херсонской областных государственных администрации за промедление со строительством оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

“Хочу определить ритмичную работу по строительству рынков в Киеве, Львове, Донецке, и предупредить глав администраций Запорожской и Херсонской областей о недопустимости промедления с созданием условий для строительства рынков в этих областях”, - сказал Н.АЗАРОВ.