Наливайченко предлагает отправить Тигипко «на пенсию»

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует либерализовать налоговое законодательство.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал во время пребывания в Одессе.

Выражая свою негативную оценку Налогового кодекса, он, в первую очередь, осудил норму, которая с 1 апреля запрещает «упрощенчеству» работать с юридическими лицами. «Своими действиями власть лишила работы и заработка очень многих людей, работавших по упрощенной системе налогообложения», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик считает, что вице-премьера Сергея ТИГИПКО «уже давно надо отправить на пенсию, причем, на ту пенсию, которую он сейчас предлагает нашим пенсионерам». По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, правительство, которое не поддерживает, а наоборот, ограничивает возможности малого и среднего бизнеса, также следует отправить в отставку. А от новых управленцев надо будет затребовать самое главное – «либерализовать налоговое законодательство, дать как можно больше зарабатывать людям в малом бизнесе», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он уверен, что эти требования вполне законны, поскольку именно с этими обещаниями нынешние правительственные чиновники пришли к власти. «Мы как оппозиция, требуем: выполните! К сожалению, они свои обещания не просто не выполняют, а делают вид, что никогда их не озвучивали», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

В Одессе, по его словам, той промышленности, которая выжила, просто необходима либерализация в сфере туризма, малого бизнеса и передача местным бюджетам сборов за портовые услуги. «К сожалению, сейчас все забирается в Киев, и люди не видят никакого улучшения ни в строительстве дорог, ни в ремонте больниц, ни в создании новых детских садов», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.