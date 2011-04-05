Экс-мэра Гурзуфа взяли под стражу

22:53, 05 апреля 2011
Политика
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Чиновник какое-то время был в розыске

Бывшему Гурзуфскому поселковому главе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение принял Центральный районный суд Симферополя, сообщает Украинская правдасо ссылкой на прокуратуру АРК.

Чиновник, который некоторое время находился в розыске, обвиняется в незаконном, под видом хранения плавсредств, выделении коммерческой структуре двух земельных участков площадью 1,3 га.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 8 октября возбудила уголовное дело относительно мэра поселка Гурзуф - четвертого мэра после задержания председателей Алупки, Ливадии и Алушты.

Сейчас устанавливается размер причиненного государственным интересам ущерба.

Кроме того, суд арестовал землеустроителя Гурзуфского поселкового совета, который согласовал выделение этих участков.

Следственным отделом прокуратуры АР Крым проводится следствие.

 

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