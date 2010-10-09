В Крыму завели уже четвертое дело на мэра - на сей раз Гурзуфа

Прокуратура Крыма 8 октября возбудила уголовное дело в отношении мэра южнобережного курортного поселка Гурзуф по подозрению в незаконном выделении земли коммерческой структуре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Гурзуфский поселковый председатель под видом хранения плавсредств выделил коммерческой структуре два земельных участка площадью 1,3 гектаров, на которых фактически строится жилищный комплекс площадью 65 тысяч квадратных метров. В то же время им необоснованно занижена арендная плата за пользование этими участками», - говорится в пресс-релизе прокуратуры, текст которого передан УНИАН.

Напомним, за последние две недели в Крыму задержаны мэры Алупки, поселка Ливадия и Алушты.

Прокуратура призывает СМИ не связывать «принципиальную позицию» правоохранителей автономии по выявлению и предупреждению преступлений в сфере земельных отношений в регионе с местными выборами.