Янукович образовал Национальный трехсторонний совет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Национальный трехсторонний социально-экономический совет.

Текст соответствующего указа от 2 апреля размещен на официальном сайте главы государства.

Как говорится в документе, Национальный трехсторонний социально-экономический совет создан “с целью обеспечения ведения социального диалога в Украине”.

Сопредседателями Национального совета назначены: от стороны органов исполнительной власти - вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО; от профсоюзной стороны - руководитель Общего представительского органа профсоюзов на национальном уровне Василий ХАРА; от стороны работодателей - председатель Общего представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрий ФИРТАШ.

Указом также поручено образовать секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета как постоянно действующий орган, реорганизовав секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, созданный Указом Президента Украины от 29 мая 2006 года.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поручил министерствам, другим центральным органам исполнительной власти провести консультации с представителями всеукраинских профессиональных союзов и объединений организаций работодателей, образованных по отраслевому признаку, относительно создания отраслевых (межотраслевых) трехсторонних или двусторонних социально-экономических советов, других органов для ведения социального диалога на отраслевом уровне.

Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны обеспечить в установленном порядке осуществление организационных мероприятий по созданию территориальных трехсторонних социально-экономических советов для ведения социального диалога на территориальном уровне.

Кроме того, этим указом главы государства ликвидируется Национальный трехсторонний социально-экономический совет, который был создан согласно решению от 29 декабря 2005 года. Также признаны утратившими силу ряд указов Президента, изданных в 2005-2010 гг., относительно развития социального диалога в Украине.