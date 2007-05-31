Чорновил: коалиция не обещала голосовать за азиатские нормы XVIII века

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ называет ультиматумом заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможности проведения досрочных выборов раньше, чем 30 сентября в случае недостижения компромисса в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня в интервью журналистам.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что такие заявления со стороны Президента являются недопустимыми. «Говорить языком ультиматума нецелесообразно», - сказал он.

Комментируя намерение оппозиции зарегистрировать заявления о выходе из фракций, Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что более предметно на эту тему можно говорить только после их регистрации в Аппарате ВР и объявлении во время пленарного заседания парламента. При этом, по его словам, если такие заявления действительно будут зарегистрированы, то «заработает механизм, о котором договорились Президент и премьер-министр». В частности, отметил народный депутат, именно после этого можно будет в полном объеме принять весь пакет документов, необходимых для проведения досрочных выборов.

При этом, по словам Т.ЧОРНОВИЛА, коалиция готова голосовать за соответствующие законопроекты, но она «не обещала, что будет принимать азиатские нормы XVIII века». Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что это, в первую очередь, касается нормы об императивном мандате.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, Президент заявил, что досрочные парламентские выборы состоятся через 60 дней, если Верховная Рада сегодня не реализует достигнутые договоренности.