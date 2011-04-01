Марчук сомневается, что его обвинят в убийстве Гонгадзе

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений МАРЧУК выражает сомнение в том, что следствие может выдвинуть ему обвинение по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на выходе из Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

"Конечно, можно выдумать какую-то фантасмагорию, но ее еще нужно доказать", - отметил Е.МАРЧУК.

"Из того, что я вижу, и как работают следователи, а я в этом немного разбираюсь, я не чувствую...", - добавил он и отметил, что подписывал протокол о неразглашении хода следствия, поэтому не может сообщить, какие вопросы ему задавал следователь и какими темами интересовался.

Как уточнил Е.МАРЧУК, что во время следствия отвечал на вопросы не только за тот период, когда он был секретарем СНБО.

"Следователь задает вопросы, которые считает нужным для раскрытия истины", - сказал он и добавил, что эти вопросы касаются также более раннего периода, чем убийство Г.Гонгадзе, но не более позднего.

По словам Е.МАРЧУКА, следователь задает вопрос о периоде, когда он возглавлял СБУ. "Вполне нормальное следствие", - сказал он.

Как отметил Е.МАРЧУК, ему неизвестно, запланированы ли какие-то очные ставки с его участием и кого могут пригласить на них.

Также он не уточнил, когда в следующий раз придет на допрос. По его словам, у него есть договоренность со следователем, что в понедельник, 4 апреля, они пообщаются по телефону, и следователь назначит ему время прихода в прокуратуру.