Экс-адвокат Кучмы называет появление документов ГПУ в СМИ незаконным

Внезапное появление материалов Генеральной прокуратуры Украины в СМИ рассчитано, прежде всего, на манипуляцию общественным мнением.

Так адвокат Игорь ФОМИН прокомментировал факт появления в Интернет СМИ материалов Генеральной прокуратуры Украины относительно дела, возбужденного против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, сообщает ICTV.

По его словам, сам факт появления документов ГПУ в СМИ является незаконным, поскольку нарушает тайну следствия.

«Можно предполагать, что это - попытка манипулировать сознанием людей. Поскольку любой юридически неподготовленный человек может интерпретировать все сказанное в этих документах как установленный факт, и чуть ли не судебное решение», - цитирует И.ФОМИНА LB.ua.

Он также акцентировал внимание на том, что на самом деле все изложенное в материалах – это лишь предположения ГПУ, которые еще необходимо доказать.

«Это действия, которые вместо презумпции невиновности, предусмотренной Конституцией Украины, вносят в общественное сознание презумпцию виновности, что есть недопустимым», - заявил адвокат.

Напомним, 21 марта 2011 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Сам бывший Президент опровергает любые обвинения в свой адрес.

30 марта в СМИ появилось постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы государства.

Также 30 марта адвокату И.ФОМИНУ вручили постановление Генеральной прокуратуры об отводе от участия по делу бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. Комментируя это, он выразил убеждение, что такие действия прокуратуры нарушают право Л.КУЧМЫ на защиту. И.ФОМИН отметил, что опротестует это постановление Генеральной прокуратуры.