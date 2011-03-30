У американского адвоката Кучмы больше всего вопросов - к пленкам Мельниченко

В деле, возбужденном Генеральной прокуратурой Украины против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, больше всего вопросов вызывает приобщение в качестве доказательств «записей Мельниченко». Об этом заявил профессор Гарвардской школы права, один из ведущих юристов США Алан ДЕРШОВИЦ, согласившийся представлять интересы Л.КУЧМЫ в «деле Гонгадзе».

Об этом сообщается на сайте Президентского фонда Л.КУЧМЫ «Украина».

Как говорится в сообщении, к команде, представляющей интересы Л.КУЧМЫ в открытом против него деле, присоединился А.ДЕРШОВИЦ. Он стал специальным советником второго Президента Украины.

А.ДЕРШОВИЦ, который является профессором Гарвардской школы права с 1964 года, рассчитывает привнести в команду свой «опыт как судебного защитника, так и специалиста по уголовным доказательствам». В этой связи очень важен личный опыт А.ДЕРШОВИЦА, который говорит: «В начале своей карьеры я, молодой юрист, сам стал жертвой манипулирования уликами, отсюда моя личная заинтересованность найти правду в этом деле».

По мнению профессора, уже приступившего к изучению подробностей дела, больше всего вопросов вызывает приобщение к нему в качестве доказательств «записей Мельниченко», аутентичность которых в течение 10 лет отрицалась либо ставилась под сомнение. «С точки зрения криминалистики, в цифровой записи относительно легко можно произвести изменения, которые способны создать впечатление виновности говорящего. Различные части (такой запиcи) легко удаляются, копируются, вставляются и меняются», - говорит А.ДЕРШОВИЦ.

В сообщении также отмечается, что А.ДЕРШОВИЦ за свою почти полувековую карьеру юриста выиграл множество резонансных дел как в США, так и в других странах. К его услугам прибегали главы государств и правительств, деятели ООН, губернаторы и члены Конгресса и Сената США, бизнес-лидеры. В одном из выигранных им дел также фигурировали записи, которыми пытались скомпрометировать бывшего премьер-министра Израиля Ариэля ШАРОНА. В настоящее время профессор А.ДЕРШОВИЦ является одним из адвокатов основателя WikiLeaks Джулиана АССАНЖА.

Напомним, в отношении Л.КУЧМЫ 21 марта 2011 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования убийства журналиста Г.Гонгадзе.